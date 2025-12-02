Cantareira opera com menor nível em um mês de dezembro desde 2015
Cantareira opera com menor nível em um mês de dezembro desde 2015

Uma pesquisa realizada pela Sabesp mostra que o Sistema Cantareira chegou a 20,8% da capacidade nesta segunda-feira (1º), o menor nível registrado desde a crise hídrica que marcou o estado de São Paulo em 2015. O volume coloca em alerta o abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, que dependem diretamente do reservatório.

O dado chama atenção porque representa uma queda acentuada em relação ao ano passado. Em 1º de dezembro de 2024, o Cantareira operava com 45,1% do volume, mais que o dobro do índice atual. Essa redução tem relação direta com o comportamento das chuvas nos últimos meses. Em novembro, por exemplo, a região registrou apenas 108 milímetros de precipitação, enquanto a média histórica é de 151 milímetros. A combinação entre baixa chuva, temperaturas mais altas e maior evaporação tem reduzido a capacidade de recuperação natural do sistema.

Os boletins técnicos indicam que a vazão de entrada de água nos reservatórios segue abaixo do esperado para a estação chuvosa, o que compromete a reposição dos níveis mesmo quando há precipitação.

Estimativas preliminares para dezembro indicam que o mês também deve fechar com acumulados abaixo da média, prolongando a dificuldade de recuperação.

Com o cenário se agravando, a Sabesp reduziu o volume de retirada de água do sistema para 27 metros cúbicos por segundo. A medida busca diminuir a pressão sobre os reservatórios e tentar estabilizar os níveis nas próximas semanas. 

A situação atual reacende a preocupação com os efeitos de longo prazo da crise hídrica. Entre os riscos mapeados estão:  maior pressão sobre os sistemas complementares, aumento de custos operacionais, necessidade de redistribuição da oferta entre regiões e possibilidade de impactos na qualidade da água captada. 


