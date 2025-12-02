Defesa Cibernética Forças Armadas reforçam defesa cibernética para garantir segurança digital na COP30

Estive observando, dia desses, todo o projeto de país preparado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro. Poucos conhecem essas nuances que impulsionam nossa defesa nacional.

São entregas de alto volume, respeitando sempre toda a questão envolvida em estudos de categoria. O DCT forma uma equipe altamente preparada para o futuro.

Impulsiona o futuro da defesa com ciência, tecnologia e inovação. É a visão dos grandes, preparados e brasileiros. Cada um de nós deveria conhecer um pouco mais daquilo que nossas forças entregam.

Em salas, estão cérebros pensantes para aprimorar cada vez mais nosso potencial de defesa. Muitos de nossos militares contribuem com seus conhecimentos para outros países. Isso é prestígio intelectual conseguido com muito estudo, esforço e dedicação.

Neste ano, o DCT fez muitas entregas ao país. Para 2026, toda expectativa está voltada aos novos projetos que já saíram do papel. São iniciativas de altíssimo valor tecnológico e de inovação.

O DCT não parou de produzir inteligência. É nesse quesito que nossa defesa investe. Cada vez mais, os avanços retratam novas perspectivas de futuro.

Na pauta do cotidiano do DCT, só consta avançar, inovar, vencer. A tecnologia é para o Brasil. E o Brasil é para todos.​