Monica Andrade - Governo de SP Tarcísio chega a 50% em cenário estimulado e abre larga vantagem na disputa pelo Governo de São Paulo



A pesquisa eleitoral realizada entre 29 de novembro e 1º de dezembro com 1.500 entrevistados revela um panorama consistente sobre a corrida ao Governo de São Paulo, as tendências para o Senado e a avaliação do governo estadual. Os dados mostram estabilidade na liderança do atual governador, fragmentação nas alternativas oposicionistas e movimentação significativa entre os nomes que disputam as duas vagas no Senado.

Governo do Estado: ampla vantagem do atual governador

No Cenário 1, Tarcísio de Freitas lidera com 45%, seguido por Geraldo Alckmin (26%). Erika Hilton registra 9%, Paulo Serra e Kim Kataguiri aparecem com 6%, e Felipe D’Ávila alcança 1%.

No Cenário 2, Tarcísio aparece com 49%, enquanto Fernando Haddad soma 22%. Erika Hilton marca 8%, e Paulo Serra e Kim Kataguiri registram 7%.

No Cenário 3, o governador atinge 50%, ampliando a diferença para Márcio França, que marca 15%. Erika Hilton chega a 11%.

Em um cenário sem Tarcísio, o Cenário 4 mostra empate entre Fernando Haddad e Capitão Derrite, ambos com 25%, enquanto Paulo Serra e Kim Kataguiri aparecem com 9%, e Erika Hilton mantém 8%.

O Cenário 5 inclui a presença de Ricardo Nunes, que lidera com 28%, seguido por Haddad com 25%.

No Cenário 6, Haddad aparece com 29%, Rodrigo Garcia com 13%, e Paulo Serra e Kim Kataguiri empatam com 11%, enquanto Erika Hilton marca 8%.

No Cenário 7, Haddad amplia a vantagem e chega a 31%, com Kim Kataguiri (13%) e Paulo Serra (12%) disputando o mesmo segmento do eleitorado. Erika Hilton mantém 8%.

O Cenário 8 apresenta disputa mais equilibrada, com Haddad registrando 25%, seguido por Ricardo Nunes (18%) e Capitão Derrite (18%). Erika Hilton novamente aparece com 8%.

A rejeição é liderada por Erika Hilton, com 40%, seguida por Fernando Haddad (31%). Kim Kataguiri e Tarcísio de Freitas registram 29% cada.

Senado: cenário competitivo e sensível à formação das chapas

A disputa pelas duas vagas ao Senado apresenta múltiplos cenários competitivos. No Cenário consolidado 1, Fernando Haddad lidera com 19%, seguido por Capitão Derrite (18%). Marina Silva, Coronel Mello Araújo e Ricardo Salles aparecem entre 11% e 12%.

No Cenário consolidado 2, Haddad mantém 19%, enquanto Derrite e Eduardo Bolsonaro empatam com 16% cada.

No Cenário consolidado 3, sem a presença de Haddad, Capitão Derrite assume a liderança com 18%, seguido de Marta Suplicy com 17%.

O Cenário consolidado 4 apresenta Geraldo Alckmin em primeiro lugar com 21%, seguido por Capitão Derrite (17%) e Erika Hilton (14%).

Essas variações demonstram que a disputa senatorial depende diretamente da composição das chapas e da presença de figuras de forte recall eleitoral.

Avaliação do Governo do Estado: cenário favorável à gestão

A aprovação da administração estadual alcança 60%, enquanto 34% desaprovam e 6% não souberam responder. Na avaliação de desempenho, 39% classificam o governo como ótimo ou bom, 32% como regular e 27% como ruim ou péssimo. A percepção comparativa também é positiva: 61% dos entrevistados afirmam que São Paulo está melhor quando comparado a outros estados do país.

O Cenário Político Paulista

Os resultados da pesquisa indicam um ambiente marcado pela ampla vantagem do atual governador, que chega a 50% em cenários estimulados e mantém posição claramente dominante, enquanto a oposição aparece segmentada entre diferentes perfis e lideranças. A disputa pelo Senado se mostra aberta e altamente sensível à combinação de nomes, com alternância entre figuras da esquerda, da segurança pública e do centro político. Somado a isso, a avaliação positiva do governo estadual reforça a estabilidade do cenário e contribui para a manutenção da vantagem governista na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.

