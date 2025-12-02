Divulgação/ UN Photo Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso na Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou nesta terça-feira (2), às 12h de Brasília, para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Planalto.

Segundo a assessoria, na chamada, que durou 40 minutos, ambos tiveram uma conversa muito produtiva e trataram de temas da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado.

Lula indicou ter sido muito positiva a decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, como carne, café e frutas. Destacou que ainda há outros produtos tarifados que precisam ser discutidos entre os dois países e que o Brasil deseja avançar rápido nessas negociações.



No final de novembro, o governo Trump retirou a tarifa extra de 40% sobre mais de 200 produtos brasileiros, incluindo café, carne bovina, cacau e frutas.

Com a nova medida, vários produtos brasileiros retornam às alíquotas normais anteriores ao aumento.



O tarifaço começou a vigorar em agosto no Brasil.

Combate ao crime organizado

Na conversa com Trump, o presidente Lula também destacou a urgência em reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional.

Mencionou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior.





Ainda segundo informou o Planalto, durante o telefonema, o presidente Trump ressaltou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e disse que dará todo o apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países para enfrentar essas organizações criminosas.

Os presidentes concordaram em voltar a conversar em breve sobre o andamento dessas iniciativas .



