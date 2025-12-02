Divulgação/Artesp Carreta tombou em viatudo da via

Uma carreta se chocou com uma defensa metálica na Avenida Anhanguera, na altura do km 439, em Aramina (SP).

Segundo informações da Concessionária Artesp, a carreta Mercedes Benz trafegava no sentido sul pela faixa 01 de rolamento quando, no km 439, o condutor perdeu o controle e colidiu com a proteção, atravessou o canteiro central e caiu do viaduto.

A carreta permaneceu parada sobre a faixa 1 e o segundo compartimento permaneceu tombado no local onde sofreu a queda.



No início da tarde, a carreta responsável pela retirada do veículo com um cabo de aço chegou ao local. Em seguida, a Polícia Municipal Rodoviária e socorristas chegaram ao local para prestar apoio na sinalização da via.

A pista norte que segue interditada até o momento. O Acostamento Sul e a Faixa 1 seguem abertos. Não há informações de feridos.

Rodovia Anhanguera

﻿A Rodovia Anhanguera é uma importante rodovia do estado de São Paulo, reconhecida como uma das mais bem conservadas do país. Segundo pesquisa rodoviária realizada em 2013 pela Confederação Nacional do Transporte, ocupa a segunda posição no ranking de conservação.

A rodovia integra o sistema BR-050, que liga Brasília ao litoral de Santos.

Ela conecta a capital paulista à região norte do estado, abrangendo importantes cidades industriais e áreas agrícolas. É considerada uma das rodovias mais movimentadas do Brasil, com destaque para o trecho entre São Paulo e Campinas, que foi o primeiro a ser construído.

A Anhanguera é duplicada e possui trechos com faixas adicionais e pistas marginais, recebendo grande volume de tráfego, especialmente de caminhões.