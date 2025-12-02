Uma carreta se chocou com uma defensa metálica na Avenida Anhanguera, na altura do km 439, em Aramina (SP).
Segundo informações da Concessionária Artesp, a carreta Mercedes Benz trafegava no sentido sul pela faixa 01 de rolamento quando, no km 439, o condutor perdeu o controle e colidiu com a proteção, atravessou o canteiro central e caiu do viaduto.
A carreta permaneceu parada sobre a faixa 1 e o segundo compartimento permaneceu tombado no local onde sofreu a queda.
No início da tarde, a carreta responsável pela retirada do veículo com um cabo de aço chegou ao local. Em seguida, a Polícia Municipal Rodoviária e socorristas chegaram ao local para prestar apoio na sinalização da via.
A pista norte que segue interditada até o momento. O Acostamento Sul e a Faixa 1 seguem abertos. Não há informações de feridos.
Rodovia Anhanguera
A Rodovia Anhanguera é uma importante rodovia do estado de São Paulo, reconhecida como uma das mais bem conservadas do país. Segundo pesquisa rodoviária realizada em 2013 pela Confederação Nacional do Transporte, ocupa a segunda posição no ranking de conservação.
A rodovia integra o sistema BR-050, que liga Brasília ao litoral de Santos.
Ela conecta a capital paulista à região norte do estado, abrangendo importantes cidades industriais e áreas agrícolas. É considerada uma das rodovias mais movimentadas do Brasil, com destaque para o trecho entre São Paulo e Campinas, que foi o primeiro a ser construído.
A Anhanguera é duplicada e possui trechos com faixas adicionais e pistas marginais, recebendo grande volume de tráfego, especialmente de caminhões.