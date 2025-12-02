Agência SP Estação Brás

A estação Brás da CPTM deu início à Operação Natal, medida voltada para lidar com o maior fluxo de passageiros que o local recebe todo fim de ano por conta de seu polo comercial popular. A operação diferenciada funciona aos finais de semana, até 20 de dezembro.

As catracas passam a ser voltadas somente para a entrada de passageiros, enquanto a saída é feita apenas pelo corredor lateral da estação. No final de ano, circulam cerca de 165 mil pessoas por dia na estação, 10% a mais do que o normal. Em fins de semana, o número pode chegar a 220 mil.

Além da reorganização da entrada e saída, haverá um reforço operacional, com novos funcionários e seguranças no local. A finalidade é garantir o bom funcionamento dos serviços da estação durante o período de compras de Natal e Ano Novo.

Transporte de produtos

É comum que muitas pessoas viajem até o Brás para fazer suas compras de fim de anos, e, muitos também compram produtos para o abastecimento de suas lojas. A CPTM informa que as dimensões máximas de objetos liberados para circular nas estações são de 1,5m de altura x 60cm de largura x 30cm de profundidade.

O transporte de produtos que exceda esse tamanho é proibido, pois atrapalha os outros passageiros, sobretudo em um momento em que é previsto um fluxo intenso de usuários dos trens nesta estação.