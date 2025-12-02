Unsplash O caso aconteceu em 2003, mas, a sentença foi proferida na última semana

O Tribunal de Justiça de Alagoas condenou, a mais de 20 anos de prisão, Marcelo de Souza Lins, acusado de duplo homicídio e tentativa de homicídio por causa de uma dívida de R$1,50.

O crime aconteceu em 2003. Contudo, a sentença foi proferida na última semana, durante sessão virtual. Marcelo já se encontrava preso, em São Paulo, por participação em um assalto.

Massacre da Praça Central

Na época do crime, Marcelo de Souza era dono de um pequeno estabelecimento na cidade de Satuba, localizada na Região Metropolitana de Maceió (AL). Uma das vítimas, Edilson Clemente, teria pedido ao sobrinho que efetuasse uma compra no comércio do réu. O valor final foi de R$11,50.

Ao receber o pagamento, uma nota de R$ 50, a irmã de Marcelo sinalizou que não teria troco. Na tentativa de sanar a situação, Edilson entregou uma nota de R$10 e disse que pagaria o restante, R$1,50, depois.

Ao ser informado do ocorrido, Marcelo se dirigiu até o local onde estavam Edilson e outras pessoas e efetuou os disparos.

Na ocasião, Edmilson Clemente e Fernando Clemente Lisboa foram mortos. Edilson Clemente, Eliane da Conceição Souza e Anderson Francisco de Melo foram feridos, mas sobreviveram, segundo informações do processo ao qual o Portal iG teve acesso.

"Instantes depois da saída da Barraca do Marcelo, mais precisamente no canteiro da Praça de Eventos de Satuba/AL, surgiu rapidamente o MARCELO (indiciado), o qual estava acompanhada da irmã dele de prenome CLÍVIA, daí ela apontou na direção do EDILSON, e sem nenhuma motivação, o MARCELO sacou uma arma de fogo (...) deflagrou vários disparos contra o EDILSON e EDMILSON, vindo também a serem atingidas a pessoa de FERNANDO, ANDERSON e uma mulher cuja identidade desconhece", diz trecho do depoimento de uma testemunha na ação penal.

O caso aconteceu na madrugada do dia 21 de junho de 2003, na Parça de Eventos, durante os festejos juninos do município. O crime ficou conhecido como o "Massacre da Praça Central".



