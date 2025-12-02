Reprodução Pai e filho morreram no mesmo dia

Um idoso morreu de ataque cardíaco após ser informado da morte de seu filho, esfaqueado em uma briga na saída de uma festa na madrugada de domingo (30). Os dois morreram no mesmo dia, no município de Abelardo Luz, em Santa Catarina.

Claudecir da Cruz Casanova, de 29 anos, foi assassinado com um golpe de faca no pescoço por volta das 3h30 da manhã. Seu pai, Ademir Antônio Casanova, de 62 anos, teve um mal súbito ao receber a notícia horas depois. As informações foram obtidas pela NSC TV e o Portal iG busca atualizações.

Briga em festa

Jovem morreu esfaqueado durante briga





A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) informou à NSC TV que o jovem foi morto durante uma briga na saída de um baile, no bairro Vila Ceres. Durante a confusão, envolvendo dois grupos, Claudecir foi atingido por uma faca no pescoço e morreu no local. Ele não tinha antecedentes criminais.

Os agentes fizeram buscas nas redondezas e encontraram três suspeitos a cerca de 300 metros do local do crime, com um deles apresentando ferimento de faca nas costas.

Os suspeitos chegaram a ser detidos, mas foram liberados logo depois por falta de provas.

Mais tarde, um conhecido do pai, Ademir, contou a ele sobre o ocorrido. O idoso passou mal e morreu.





Pai e filho foram sepultados juntos na manhã desta segunda-feira (1º), no cemitério municipal de Abelardo Luz.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) para mais informações a respeito das investigações sobre o assassinato de Claudecir. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.