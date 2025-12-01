Gabriel Barros/Portal iG Autoridades presentes na cerimônia

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve presente nesta segunda-feira (01) na solenidade em comemoração ao 134° aniversário do 1° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) "Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar" - a ROTA.

Além de Tarcísio, evento reuniu outras autoridades, como governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL) e o deputado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), que formalizou a passagem do cargo de secretário para Osvaldo Nico Gonçalves.

Além de formalizar sua exoneração da Secretaria de Segurança Pública, Derrite falou sobre a importância da aprovação do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, do qual foi relator.

"De fato, é a mais dura legislação no combate ao crime organizado aprovada na história do nosso Congresso Nacional, e o Brasil deve muito ao senhor, deputado Hugo Motta'', disse.

O projeto teve origem no Governo Federal, mas o presidente da casa, Hugo Motta, apontou Derrite como relator, que fez modificações no texto. Em seu discurso, o presidênte da Câmara afirmou que a aprovação do Marco Legal, que ficou conhecido como PL Antifacção, é um sinal da conexão entre o Congresso e a vontade do povo.

Gabriel Barros/Portal iG Hugo Motta sendo condecorado

"A Câmara do Deputados está atenta a essa demanda, que passa a ser a principal cobrança do povo brasileiro. Recentemente aprovamos o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, e foi um oficial desta corporação (Derrite) que foi escolhido por mim para relatar a aprovação dessa matéria que sem dúvida será a resposta mais dura dada até hoje contra o crime organizado do nosso país'', declarou Motta.

Na ocasião, Tarcísio parabenizou o 1° Batalhão por seus 134 anos e justificou que os avanços em outros setores públicos e econômicos só podem ser feitos com a questão da segurança sob controle.

"Hoje a gente pode celebrar os menores indicadores criminais da nossa história. Menor indicador de homicídios, de latrocínios, de roubos em geral e de roubo de cargas. Isso se deve ao trabalho dedicado e apaixonado. A gente sempre lembra o lema da nossa bandeira "Ordem e Progresso, e não há progresso sem ordem. Se a gente está conseguindo andar pra frente, isso se deve ao ambiente de segurança que se estabeleceu no Estado de São Paulo'', disse o governador.

Tarcísio ainda enalteceu a Operação Contenção, realizada nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro e parabenizou o governador Cláudio Castro.

Gabriel Barros/Portal iG Militares da ROTA em forma

"Quero parabenizar o trabalho do governador Cláudio Castro, que é acima de tudo um trabalho de recuperação da esperança. As forças de segurança do Rio mostraram que não haverá território inexpugnável, que o estado não entre. E graças ao presidente Hugo Motta, a gente a aprovação do projeto anti-facção (Marco Legal) que enfrenta os efeitos sociais do crime, efeitos como o terrorismo. O que o crime organizado faz no Brasil é similar ao terrorismo'', disse.

Ao final, foram entregues melhas para as autoridades presentes e para oficiais reformados da ROTA.

A ROTA

O 1° Batalhão de Choque, sediado onde até hoje está a sede da ROTA, no bairro da Luz, foi criado em 1891 e, em 1970, foi criada a ROTA. O 1° Batalhão foi criado originalmente como Corpo Militar de Polícia, formado após o fim do Império.

Apenas em 2024, a ROTA prendeu 202 criminosos, apreendeu 1,2 tonelada de drogas, abordou 18 mil pessoas e realizou mais de 30 operações.