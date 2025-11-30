Reprodução/freepik Esquema de remédios manipulados envolve médico influenciador

O médico baiano Gabriel Almeida, influenciador com 750 mil seguidores, é apontado em investigações como responsável por um esquema que envolvia a prescrição, a venda e a promoção de tirzepatida manipulada em larga escala, substância usada em canetas emagrecedoras, e fabricada sem controle sanitário em um laboratório com o qual ele teria ligação oculta. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

A apuração indica que o médico mantinha vínculo direto com clínicas, outros profissionais e um laboratório que produzida ampolas e hormônios sem rastreabilidade, além de organizar cursos voltados a médicos em uma ilha na Baía de Todos-os-Santos para divulgar o chamado “protocolo avançado em emagrecimento”.

Segundo as investigações da Polícia Federal (PF), Gabriel criou um sistema de orientações destinado a outros médicos, apresentado como solução completa para tratamento da obesidade.

O material incentivaria a prescrição de tirzepatida manipulada de forma padronizada, usando a brecha da manipulação individual prevista em lei, mas aplicando a prática em volume industrial.

As evidências apontam que o grupo ensinava profissionais a prescreverem de modo que induzisse a compra dos produtos do próprio laboratório associado ao esquema.

Em vídeo obtido pelo Fantástico, Gabriel ensina médicos a lucrar com a revenda da substância: “Se você quiser competir com a farmácia, cobre R$ 70 o miligrama para o seu paciente, para o paciente benéfico em primeiro lugar. E aí em segundo lugar você também tem o dobro do faturamento.”

Na mesma transmissão, Lucas Gasparin, que se apresenta como dono da Única Farma, surge oferecendo vantagens na compra do produto. “Hoje, cinco unidades de tirzepatida, eu vou dar mais três. Você vai pagar R$ 15.750,00 e vai levar oito unidades de tirzepatida, que o GA [Gabriel Almeida] mostrou aqui na aula. Eu tô triplicando o seu lucro.”

Medicamentos produzidos sem controle sanitário

A produção da tirzepatida usada no esquema ocorreria na Única Farma, laboratório localizado na zona sul de São Paulo, segundo o Fantástico.

Segundo as investigações, o laboratório operava como fornecedor de ampolas em grande quantidade, sem vinculação a prescrições médicas individualizadas, exigência legal para farmácias de manipulação.

“Você nunca vai esperar chegar em uma farmácia de manipulação e encontrar grandes quantidades em estoque, produtos manipulados sem o nome do paciente, produtos manipulados em escala de milhares. Foi justamente isso que a gente encontrou”, afirmou a PF ao Fantástico.

As ampolas apreendidas incluíam tirzepatida, anabolizantes, implantes hormonais e outras substâncias, todas produzidas em ambiente inadequado para fabricação em larga escala.

A PF indica que Gabriel e outros médicos seriam sócios ocultos da operação: “Na verdade, ela pertence a uma pessoa que, na visão da Polícia Federal, é um laranja e há outras pessoas que são sócios ocultos.”

Treinamentos em ilha na Baía de Todos-os-Santos

A ilha de Carapituba, na Baía de Todos-os-Santos, utilizada por Gabriel em cursos para médicos, também aparece como ponto estratégico do esquema.

O local, adquirido em consórcio pelo influenciador com outras pessoas, recebia profissionais de diversas regiões do país para treinamentos sobre o protocolo.

Segundo as investigações, a ilha funcionava como vitrine da substância manipulada. “A ilha funcionava não apenas como um centro de estudos, mas também a apresentação dos produtos para que fossem vendidos para clínicas e laboratórios”, apontaram os investigadores.





Defesa nega participação na produção

O advogado de Gabriel, Ricardo Cavalcante, afirmou ao Fantástico que o médico não é endocrinologista, mas possui pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Ele negou qualquer vínculo de seu cliente com a fabricação da tirzepatida, afirmando que Gabriel apenas ministra aulas contratadas por empresas. “Não tem nenhuma participação na Única Farma. Dr. Gabriel não é sócio dessa indústria”, explicou

Segundo Cavalcante, os cursos na ilha fazem parte da rotina do influenciador como formador de médicos, e as transferências financeiras são registradas como consultorias.

A Única Farma declarou que não fabrica nem comercializa o que chamou de “falso Mounjaro” e que atende exclusivamente profissionais habilitados, sem vender diretamente ao público.

A Anvisa informou que prestou apoio técnico na identificação das substâncias apreendidas, mas ressaltou que a investigação segue sob sigilo judicial, informou o Fantástico. O material ainda será analisado para determinar quais componentes foram utilizados nas manipulações.