Reprodução/TV Globo Hytalo Santos foi detido sob acusações de tráfico de pessoas e exploração sexual infantil

Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente, presos desde agosto após a repercussão do vídeo "Adultização" publicado pelo influenciador Felca, prestaram depoimentos em audiência de instrução e julgamento no processo que investiga a divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

Os dois são réus em três ações que tratam de acusações relacionadas à exposição de adolescentes em vídeos publicados nas redes sociais.

Durante o depoimento, Hytalo afirmou que jamais produziu material pornográfico com menores e disse que a rotina registrada era ligada à cultura do brega funk.

Segundo o influenciador, dançar com adolescentes fazia parte do conteúdo voltado ao público que acompanhava seu trabalho nas redes.

“Me dói, me dói muito”, diz Hytalo

Ao responder sobre o Artigo 240, que trata de produção de pornografia infantil, Hytalo negou qualquer relação com o crime. “Eu me sinto até um pouco constrangido por ter feito tanto por essas crianças, tanto por esses adolescentes que estão colocados aqui nos autos e ter que responder, por mais que seja obrigatório eu estar respondendo aqui. Mas me dói, me dói muito”, disse o influenciador.

Os vídeos mostravam Hytalo dançando com adolescentes que, segundo ele, moravam com o casal em um condomínio fechado em uma região próxima a João Pessoa (PB). As gravações alcançavam dezenas de milhões de visualizações.

O influenciador disse que quatro adolescentes viviam com ele e Israel, e que os pais participavam do cotidiano. “Era uma criação de via de mão dupla. Eles passavam maior parte do tempo comigo, mas iam para ver os pais também”, relatou no vídeo noticiado pelo Fantástico.

Hytalo declarou que seus rendimentos vinham de publicidade e de uma rifa autorizada pela Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP), afirmando faturar entre 400 e 600 mil reais. Ele ainda contou que os pais dos adolescentes recebiam ajuda financeira, não como pagamento, mas por iniciativa própria.

Questionado sobre comentários sexualizados nas redes, disse que os vídeos recebiam até 30 mil comentários diários, mas que a maior parte destacava o desempenho dos participantes.

Repercussão do vídeo Adultização

Em agosto, Felca publicou o vídeo "Adultização", em que criticou a exposição de crianças e adolescentes na internet. Ele citou casos de influenciadores e pais que divulgavam conteúdo inadequado.

Após a repercussão do vídeo, que alcançou 51 milhões de visualizações, o Ministério Público da Paraíba pediu a prisão de Hytalo e de Israel.

Hytalo não estava em casa quando policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e foi localizado em Carapicuíba (SP), onde visitava o marido. Duas semanas depois, ambos foram transferidos para a Paraíba.

O Ministério Público denunciou o casal por tráfico humano, exploração sexual, produção e divulgação de pornografia infantil.

Os depoimentos obtidos pelo programa Fantástico fazem parte do processo que apura as acusações de divulgação de pornografia infantil.

Hytalo negou que gravasse cenas de natureza sexual. “Nunca cheguei a gravar vídeos com cenas pornográficas, nem com cunho sexual. A gente só gravava a nossa rotina com a cultura de periferia”, relatou.

Ele afirmou ainda que parte das coreografias do brega funk pode ser interpretada de forma sexualizada, mas que para a comunidade onde cresceu as expressões artísticas eram naturais.

Promotores já orientavam o influenciador desde 2020 a evitar determinados passos de dança considerados inadequados. Hytalo relatou que ajustou as coreografias após recomendação da promotora responsável. “A promotora pediu para parar. […] Para justamente não criar conotação sexual.”

Ele afirmou também que, no último ano, todos os vídeos foram removidos, totalizando 800 publicações.





Relação com Camila, citada no vídeo Adultização

Felca exibiu uma cena envolvendo Camila, uma das adolescentes que moravam com o casal. Hytalo afirmou que sua relação com ela era paternal. “Uma relação de pai e filha”, comentou.

Segundo ele, Camila o conheceu quando ele dava aulas de dança em Cajazeiras (PB).

O processo menciona a cirurgia de prótese de silicone feita por Camila aos 16 anos. Hytalo confirmou ter pago o procedimento. “Era emancipada. […] Pela lei é permitido que elas façam ou com autorização da mãe ou com a emancipação”, contou.

Camila, hoje com 18 anos, declarou em depoimento que sempre viu Hytalo como uma figura paterna e que nunca se sentiu explorada, segundo relatou o Fantástico.