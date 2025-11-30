Reprodução / Redes Sociais Policial Luiz Guilherme Crispim

O suspeito de assassinar o policial Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, durante caminhada de fé, na Via Dutra, em Lorena (SP), no Vale do Paraíba, foi morto em uma troca de tiros com militares.

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Guaratinguetá (SP), cumpriam o mandado de busca e apreensão, quando foram recebidos com tiros na casa do suspeito, segundo o jornal O Vale.

No confronto, o suspeito foi baleado e levado ao pronto-socorro, onde não resistiu e faleceu. A ocorrência foi registrada no 2° Distrito Policial de Lorena.

Morte do policial

Na madrugada de sábado do dia 11 de outubro, o policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, foi morto a tiros quando fazia peregrinação, na Via Dutra, em Lorena, no interior de São Paulo.

Ele participava da romaria com a família para pagar uma promessa pela gravidez da esposa. Natural de Cruzeiro (SP), Crispim era pai de duas crianças pequenas.