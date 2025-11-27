Reprodução/redes sociais Vagões carregados com celulose pegou fogo em Cubatão (SP)

Um trem com carregamento de celulose foi incendiado na noite de quarta-feira (26), em Cubatão (SP). De acordo com um comunicado da empresa responsável, a Rumo Logística, o incêndio foi um ato de vandalismo.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que 27 bombeiros e 8 viaturas foram até o local e que a empresa responsável pelo trem enviou apoio de água para combater o incêndio e uma retroescavadeira. Não houve feridos.

A celulose é um tipo de carboidrato muito comum na natureza e forma a estrutura das paredes das células das plantas, como árvores e capins. Na indústria, ela é usada como matéria-prima para fabricar papel, produtos de higiene e embalagens, principalmente a partir da madeira de eucalipto e pinus.

Incêndio recorrente

Não é a primeira vez que trens de carga são incendiados. No dia 21 de outubro, criminosos atearam fogo em um vagão carregado com celulose em São Vicente (SP), próximo da Estrada do Paratinga. A Rumo Logística, para garantir segurança e otimizar a atuação das equipes de emergência, conduziu a carga até Cubatão, para atuação do Corpo de Bombeiros. O vagão foi levado para um local seguro ainda pegando fogo.

No dia seguinte, dia 22, o incêndio foi em Cubatão, foi realizada uma manobra para levar o vagão para um local seguro ainda pegando fogo. O fogo começou na altura do bairro Vila Esperança.









No dia 7 de novembro, o incêndio aconteceu em São Vicente (SP). O fogo só foi controlado em Cubatão, onde fez parada, próximo à Rodovia Cônego Domênico Rangoni.