Bebê nasce sob viaduto em SP e PMs fazem parto de emergência

Uma bebê nasceu sob um viaduto na região central de São Paulo na madrugada desta quarta-feira (26) e recebeu apoio de policiais militares durante o parto. A mãe, em situação de vulnerabilidade extrema, não conseguiu chegar a um hospital e contou com a ajuda da corporação após moradores acionarem a polícia.

Segundo relato de um dos PMs nas redes sociais, a equipe encontrou a gestante deitada em um carrinho de madeira, coberta apenas por mantas improvisadas, cercada por barracos e enfrentando frio intenso. Sem condições financeiras, sem transporte e exausta, ela já estava em trabalho de parto quando os policiais chegaram.

A recém-nascida Maitê.





“Às 04h12 da manhã, em meio ao concreto frio do centro de São Paulo, nasceu a pequena Maitê”, afirmou o policial nas redes sociais. Ele conta que, apesar do cenário precário, a equipe precisou agir rapidamente.

“Ao chegar, nos deparamos com uma cena que corta qualquer profissional por dentro.”

Os policiais realizaram o apoio ao parto e orientaram a mãe, que mal tinha forças inclusive para retirar a placenta.

“Com fé, dedicação e calma, conseguimos”, relatou.

A bebê, Maitê, nasceu viva, forte e saudável, para alívio da mãe e da comunidade que acompanhava a cena de forma apreensiva. Após o nascimento, mãe e filha foram encaminhadas a um hospital, procedimento padrão após partos emergenciais.





A equipe retornou ao patrulhamento em seguida, mas o momento marcou os policiais.

“Não há pagamento que compre essa sensação. É apenas mais um dia normal… mas um dia que marca para sempre”, disse o PM.

O Portal iG procurou a Polícia Militar, mas até o momento não teve respostas.