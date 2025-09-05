Reuters Histórias semelhantes já foram registradas em outras unidades da rede

Alyce Rotunda, de 32 anos, deu à luz sua filha Matilda no estacionamento de um McDonald’s em Schoolcraft, Michigan, na madrugada de 11 de agosto. Grávida do quarto filho, ela havia sido liberada do hospital três dias antes, após um falso alarme de parto.

No dia 10 de agosto, data de seu aniversário, as contrações recomeçaram e se intensificaram durante a noite.

Por volta das 2h da manhã, Alyce e o marido, Kevin, decidiram ir até o hospital de Kalamazoo, a 45 minutos de distância. No percurso, perceberam que não chegariam a tempo.

Kevin estacionou o carro em frente ao restaurante, considerado um ponto seguro e bem iluminado, e o parto aconteceu ali mesmo.

As contrações impediram Alyce de voltar ao carro, apesar das orientações do operador do 911 e de um policial que havia chegado para auxiliar. Pouco depois, ela sentiu a cabeça do bebê, e pediu que Kevin a ajudasse. Às 2h57, Matilda nasceu com 3,5 kg.

Ela chorou imediatamente, sinal de que respirava normalmente. Minutos depois, uma ambulância levou mãe e filha ao hospital, de onde receberam alta em boas condições.

A gravidez de Alyce era considerada de risco por conta do diabetes tipo 1. Ela passou por monitoramento frequente com ultrassons, mas o parto no estacionamento não trouxe complicações para a mãe nem para a criança.

Matilda já era chamada de “Tilly” pela família, mas após o nascimento no McDonald’s ganhou o apelido de “McTilly”, criado pelo cunhado de Alyce.

A brincadeira se espalhou entre familiares e chegou ao restaurante, que publicou em sua página no Facebook uma mensagem de boas-vindas, chamando a bebê de parte da “McFamily”.





Casos semelhantes

A repercussão do apelido se juntou à curiosidade dos moradores em torno do caso. Alyce relatou que amigos, parentes e até a equipe do restaurante adotaram o nome alternativo da recém-nascida.

Histórias semelhantes já foram registradas em outras unidades da rede. Em 2022, uma menina nascida no banheiro de um McDonald’s na Geórgia recebeu o apelido de “Little Nugget”.

Em janeiro do ano passado, em Wisconsin, outro parto no estacionamento de uma filial resultou no apelido “Little McFlurry” para o bebê.