Gabriel Barros Lentidão no metrô

No início da noite desta terça-feira (25) a rede de trens e metrô de São Paulo registrou lentidão e hiperlotação em decorrência de problemas técnicos no sistema de energia.

Segundo a CPTM, a linha 11 - Coral teve problemas de energia, circulando com lentidão maior do que o normal entre as estações Palmeiras - Barra Funda e Corinthians - Itaquera. A gestora das linhas de trem indicou aos passageiros que utilizassem as linhas 3 - Vermelha do Metrô e 12 - Safira.

As linhas 1 - Azul e 3 - Vermelha do Metrô receberam um maior fluxo de passageiros devido o problema, e por questões de segurança, operaram com velocidade reduzida.

Até às 22:18 , horário de fechamento da matéria, a linha 11 ainda consta como "velocidade reduzida" no site da CPTM.