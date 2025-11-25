Instagram Greta foi banida de Veneza após protesto

Greta Thunberg, de 22 anos, foi banida temporariamente banida de Veneza após o Grand Canal ser tingido de verde em um protesto. Em outubro desse ano, Thumberg também se envolveu em polêmicas ao ser deportada de Israel após participar de uma flotilha rumo a Gaza.

A ativista se juntou ao grupo ambiental Extinction Rebellion e derramou corante nas águas históricamente conhecidas por dividir a cidade e serem a principal via de transporte de Veneza.

Luigi Costantini/AP/picture-alliance Canal foi tingido de verde em protesto

O corante derramado no canal é frequentemente usado em estudos ambientais e não é tóxico. As águas do Grand Canal ficaram na cor verde brilhante.

Ativismo

Greta Thunberg é uma ativista suéca que, em setembro de 2018, discursou para líderes de 60 países na Cúpula do Clima, na sede da ONU. Seu nome ficou reconhecido mundialmente por ser uma grande defensora da sustentabilidade em 2018, quando passou a faltar aulas nas sextas-feiras para protestar em frente ao Parlamento Sueco. O cartaz que dizia "greve escolar pelo clima" chamou atenção da grande mídia e rapidamente, Greta se tornou uma personalidade internacional.