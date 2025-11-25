Foto: José Cruz/Agência Brasil O advogado-geral da União, Jorge Messias

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), anunciou nesta terça-feira (25) que a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), será realizada no dia 10 de dezembro.

A indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que antecipou sua aposentadoria, será debatida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.



Segundo o presidente da comissão, Otto Alencar (PSD), na quarta-feira, dia 3 de dezembro, será lida a mensagem do presidente Lula sobre a indicação.



“Como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal, vai se dar vistas coletivas no dia 3. E no dia 10 será feito a sabatina, dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal”, explicou Alencar.



Ainda segundo ele, também já foi definido o senador Weverton Rocha (PDT) como relator.



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União) disse que conversou com vários senadores e líderes partidários, para definir um calendário para avaliação da indicação de Messias antes do fim do ano.



“Estabeleci um diálogo, tentando organizar como nós faríamos já que nós temos um período curto do processo legislativo brasileiro, que se encerrará daqui a praticamente 25 dias. Conversei com o presidente Otto Alencar para que nós pudéssemos compatibilizar esse calendário”, disse Alcolumbre.







Para assumir o cargo de ministro no STF, Messias precisa passar por sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário do Senado.



Para ter o aval da Casa, o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, precisará receber a aprovação de pelo menos 41 dos 81 senadores.