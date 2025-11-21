Reprodução / Redes Sociais Postagem reclamando da interdição

Entre às 6h03 e às 6h30 desta sexta-feira (21), um cachorro invadiu a pista do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Por causa da situação inesperada, um voo sofreu alterações, mas não houve cancelamento em decolagens ou aterrissagens.

As informações foram enviadas ao Portal iG, pela Aena, concessionária que administra o aeroporto.

''O cachorro foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do animal. Por causa do ocorrido, um voo foi alternado".

Fofura ou transtorno?

Nas redes sociais, passageiros e internautas comentaram a situação:

"Como pode um cachorro na pista de Congonhas?".

Um passageiro que vinha de Fortaleza alegou que o vôo ficou cerca de 40 minutos dando voltas no espaço aéreo de São Paulo por conta do ocorrido



"Demos uma volta de 44 minutos no entorno de São Paulo por causa de um cachorro na pista de congonhas".







