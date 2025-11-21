Foto: Reprodução Zona Portuária terá vias fechadas nesta sexta (21)





A CET-Rio fará um esquema especial de trânsito nesta sexta-feira (21), na Zona Portuária do Rio, por causa da demolição do antigo prédio da maternidade Pró-Matre. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), as interdições vão ocorrer entre 6h e 11h (horário de Brasília).

Os bloqueios vão atingir trechos da avenida Venezuela, avenida Barão de Tefé e rua Coelho e Castro. Durante a operação, a rua Sacadura Cabral funcionará temporariamente em mão dupla. O estacionamento nas proximidades, esta proibido a desde às 19h da última quinta-feira (20).

Foto: Reprodução Vias da Zona Portuária que serão fechadas



Segundo o COR-Rio, as medidas são necessárias para garantir segurança viária durante a ação, e agentes da CET-Rio vão orientar os motoristas para minimizar impactos no trânsito.



