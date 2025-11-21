Reprodução/Rede X A aeronave apresentou uma pane antes de pousar

Passageiros de um helicóptero foram assaltados após pouso de emergência na cidade de Itapiúna, interior do Ceará, na última quinta-feira (20). Ação ocorreu logo depois que os ocupantes deixaram a aeronave com os pertences pessoais.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram acionadas e conseguiram recuperar alguns itens. Além disso, apreenderam uma motocicleta que pode ter ligação com o crime. As investigações estão em andamento na delegacia do município.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), na manhã desta sexta-feira (21), para obter informações atualizadas sobre o caso.

Mediante nota, a pasta esclarece que apreensões estãi relacionadas a uma ocorrência de roubo registrada na região. Ademais, as diligências estão em andamento, visando capturar os suspeitos.











