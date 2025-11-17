Gabriel Barros / Portal iG Tarcísio discursando

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) publicou neste domingo (16) um vídeo gravado durante um evento da empresa G4 Educação, fazendo críticas à gestão econômica do Governo Federal.

No vídeo, Tarcísio sugere "demitir o CEO do Brasil", enquanto intercala edições com fotos do presidente Lula (PT) e critica a vinda de datacenters para o país.

"Eu não posso ser simplesmente um repositório de dados e me tornar simplesmente um exportador de mais uma commodity. Vamos pensar diferente. O que a gente vai produzir aqui?".

Em seguida, o governador de São Paulo falou sobre a necessidade de qualificar a mão de obra para o trabalho com inteligências artificiais, que ele aponta como uma ferramenta disrruptiva para aumentar a produtividade brasileira.

De volta ao jogo?

O vídeo não cita Lula nominalmente, mas mostra o petista e faz críticas claras ao chefe do executivo. A publicação vem em uma esteira de declarações críticas sobre a gestão do país, que se intensificaram após a Operação Contenção, que minou a popularidade de Lula, que ia bem desde o "tarifaço" de Donald Trump.

O mesmo ocorreu em um evento para investidores do banco Bradesco na última quinta-feira (13), em que o governador disse acreditar que o seu campo político, sem citar um candidato, seria vitorioso em 2026:

"A gente vai organizar esse grupo e nós vamos apresentar esse projeto para o Brasil e esse projeto vai ser bem sucedido, vai ser vitorioso ano que vem, que é o que o Brasil merece".

Porém, quando questionado sobre as eleições do próximo ano, Tarcísio disse que pretende concorrer a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.