Reprodução / Instagram Levi Edson Correa

Um jovem de 17 anos morreu neste sábado (15) ao ser atingido por uma tabela de basquete, enqaunto jogava com colegas, no bairro Itaim Paulista. Levi Edson Correa jogava basquete no Clube Comunidade Jardim Nélia, da Prefeitura de São Paulo.

O SAMU foi ao local, mas Levi já estava em óbito quando os socorristas chegaram.

O Instituto Didi Santana, que administrava o espaço da Prefeitura, lamentou a morte de Levi nas redes sociais:

"Perdemos um jovem do sub-17 que era pur luz - carinhoso, educado, amigo e dono de um coração gigante. Um atleta que sempre trouxe alegria aos treinos e marcou cada um de nós".

O que diz a Prefeitura

Em nota ao Portal iG, a Prefeitura informou que a quadra permanecerá interditada para investigações:

"A Prefeitura de São Paulo lamenta o acidente fatal e se solidariza com a família. O espaço foi interditado preventivamente pela Subprefeitura do Itaim Paulista até a conclusão das investigações".

