Preguiça no ônibus
Preguiça no ônibus

Um bricho-preguiça surpreendeu passageiros  ao embarque no micro-ônibus, que fazia rota Coqueiro Seco-Maceió. O momento inusitado foi registrado por quem estava no coletivo e divulgado nas redes sociais. 


O animal foi encontado em uma via pública, próxima ao lugar de mata e foi retirado por populares. Após a repercussão das imagens, o bicho preguiça foi resgatado e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Maceió (AL)

O órgão é administrado pelo Instituito do Meio Ambinete de Alagoas (IMA/AL) e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O bicho-preguiça passou por um processo monitoramento pela equipe técnica do Cetas e, posteriormente, enviado a uma das áreas de soltura, onde não correrá riscos predatórios.




