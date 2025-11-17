Reprodução Preguiça no ônibus

Um bricho-preguiça surpreendeu passageiros ao embarque no micro-ônibus, que fazia rota Coqueiro Seco-Maceió, em Alagoas. O momento inusitado foi registrado por quem estava no coletivo e divulgado nas redes sociais. pic.twitter.com/pDUemp5fMh — iG (@iG) November 17, 2025





O animal foi encontado em uma via pública, próxima ao lugar de mata e foi retirado por populares. Após a repercussão das imagens, o bicho preguiça foi resgatado e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Maceió (AL).

O órgão é administrado pelo Instituito do Meio Ambinete de Alagoas (IMA/AL) e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O bicho-preguiça passou por um processo monitoramento pela equipe técnica do Cetas e, posteriormente, enviado a uma das áreas de soltura, onde não correrá riscos predatórios.











