Um navio com cerca de 3 mil vacas está à deriva há 59 dias após ter a entrada negada no porto de Bandirma, na Turquia, devido a problemas nas etiquetas e registros de parte dos animais transportados pela embarcação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os animais em condições insalubres e em busca de água e alimento.

Um navio com cerca de 3 mil vacas está à deriva há 59 dias no porto de Bandirma, na Turquia, após ter o pedido de entrada negado devido a problemas nas etiquetas e registros de parte dos animais transportados. Imagens mostram os animais em condições insalubres e em busca de água.





Segundo informações do The Sun, moradores do porto relataram que há vacas caindo mortas, como também que vários animais haviam nascido no local em meio à própria sujeira. Ao todo, foram contabilizados 58 mortes e 100 bezerros nascidos.

Ainda segundo o The Sun, pilhas de sacos grandes, com carcaças de gado, ocupam espaços do navio. Além disso, há relatos de pedaços desses animais vazando desses sacos, o que estaria acarretando um forte odor e um grande quantitativo de moscas no local.

O cargueiro Spiridon II saiu de Montevidéu, no Uruguai, em 20 de setembro e chegou a Bandirma no dia 22 de outubro. Na ocasião, a embarcação foi impedida de descarregar o gado.

Nesse período, o navio permaneceu ancorado por semanas e recebeu apenas suprimentos emergenciais. O destino final da embarcação é desconhecido.

Segundo o portal local Turkish Minute, o cargueiro foi mandado de volta ao Uruguai. A viagem à América do Sul leva cerca de 32 dias, o que prolongará a condição insalubre dos animais transportados. No momento não há informações sobre o destino do gado ao chegar ao porto uruguaio.



