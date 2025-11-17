Quintal de residência destruída pela explosão
Foto: Gabriel Barros
Quintal de residência destruída pela explosão

A Prefeitura de São Paulo irá pagar R$ 1 mil para cinco famílias de baixa renda atingidas pela explosão na Rua Francisco Bueno, no Tatuapé, Zona Leste da capital paulista, na última quinta-feira (13). Ao todo 20 famílias tiveram que sair de suas casas, das quais 13 ainda estão interditadas.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ofereceu abrigo em albergues da Prefeitura, mas as famílias recusaram. A casa que sofreu com a explosão, armazenava fogos de artifício. O responsável pelo material, Adir Mariano, morreu carbonizado no local e outras 10 pessoas ficaram feridas. 

Residência do morador Bruno Medeiros, destruída pela explosão
Foto: Gabriel Barros
Residência do morador Bruno Medeiros, destruída pela explosão


A explosão ocorreu na madrugada de quinta para sexta-feira, nos fundos da casa, que dão para a esquina das Avenidas Salim Farah Maluf e Celso Garcia.

O cenário na rua era de destruição, janelas quebradas, portas arrancadas, telhas e paredes inteiras destruídas pelo impacto da explosão. Até mesmo carros que ficavam na rua foram atingidos por destroços.

Nesta segunda-feira (17) a Defesa Civil irá realizar novas perícias nas casas afetadas para avaliar a possibilidade de retorno das famílias. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) permanece no local para evitar furtos nas casas. 

