ICARO anuncia Isabella Polay como vice-presidente sênior de Receita no Brasil

O ICARO Media Group (ICARO), empresa líder em tecnologia de mídia com inteligência artificial, focada em soluções de crescimento e monetização digital, anunciou a nomeação de Isabella Polay como vice-presidente sênior de Receita no Brasil.

Com uma sólida trajetória e bons resultados em vendas e expansão de negócios, Isabella vai liderar a equipe nacional de vendas do Grupo ICARO Media, com o objetivo de impulsionar a estratégia de crescimento da empresa no mercado brasileiro.

Antes de ingressar no ICARO Media Group, Isabella era sócia da RioVerde OOH, empresa brasileira de mídia Out-of-Home (OOH) recentemente adquirida pela ICARO. Sua carreira se destaca pela liderança, inovação e conhecimento em mídia e tecnologia, o que a coloca entre os profissionais mais respeitados do setor no Brasil.





“Isabella traz visão estratégica, experiência operacional e uma capacidade excepcional de gerar resultados”, afirma Juan Carlos Barrera, COO do ICARO Media Group. “Sua liderança será fundamental para fortalecer nossa presença e acelerar o crescimento do ICARO no Brasil.”

Para Isabella, “assumir o cargo é um desafio empolgante. O Brasil é um mercado dinâmico e repleto de oportunidades. Estou comprometida em fortalecer a posição da ICARO e criar valor sustentável para nossos parceiros e clientes.”

Com a nomeação, o ICARO Media Group reforça seu compromisso de investir no mercado brasileiro e capacitar a liderança local para impulsionar a inovação e o crescimento.