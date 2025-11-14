Reprodução/ Rede X Funcionários e populares retiram bebês da unidade de saúde

O Hospital Estadual César Cals (HGCC), localizado em Fortaleza (CE), foi atingido por um incêndio na manhã da última quinta-feira (13). Imagens que circulam nas redes sociais mostram funcionários do HGCC retirando os pacientes às pressas. Ao menos três bebês deixaram a unidade de saúde em incubadoras.

Antes da chegada das ambulâncias ao local, os bebês foram levados, provisoriamente, para lojas próximas ao hospital. Em seguida, eles foram transferidos para outros hospitais da região.

Conforme informações da Secretaria de Saúde do Ceará, o fogo começou na subestação de energia e não atingiu "nenhuma área assistencial" e não houve registro de feridos. Ainda segundo a pasta, os pacientes e acompanhantes foram retirados da unidade de saúde como medida de prevenção.

"As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia atuaram de forma imediata, controlando as chamas e a fumaça prontamente. Nenhuma área assistencial foi atingida e não há feridos", esclareceu a secretária.

Incêndio será apurado

Durante coletiva de imprensa, a secretária de Saúde, Tânia Maria Silva Coelho, informou que cerca de 15 paciente já foram transferidos para outras unidades de saúde. Além disso, outros 40 seriam encaminhados à Unidade de Médio Risco.

"A situação está sob controle e que as causas do incidente estão sendo apuradas (...) Para garantir que não haja nenhuma complicação pra paciente nenhum, nós estamos agora fazendo a operação de comboio pra transferir os pacientes", afirmou a responsável pela pasta.

Após o ocorrido, a Enel Distribuição Ceará instalou cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo). Mediante nota, a empresa salientou que houve um defeito interno na rede de energia do local, cuja responsabilidade é do Hospital César Cals.























