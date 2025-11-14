Reprodução E-mails de Epstein citam Lula e Bolsonaro

O nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece entre as mais de 20 mil páginas de e-mails divulgadas relacionados ao caso Jeffrey Epstein, financista norte-americano envolvido em uma rede de exploração sexual que abalou figuras da política, do empresariado e da elite global.

Em um dos documentos, Epstein cita uma suposta ligação que envolveria o linguista e intelectual Noam Chomsky e Lula, informação que foi negada pelo Palácio do Planalto. Em outra mensagem, o financista escreve apenas: “Bolsonaro, o cara”. A defesa do ex-presidente não se manifestou até o momento.

As menções, porém, não vêm acompanhadas de contexto, explicação adicional ou qualquer indício de proximidade entre Epstein e os dois líderes brasileiros. O material divulgado inclui referências a diversas figuras públicas de espectros políticos distintos, prática comum nos registros de contatos e anotações do financista, que costumava circular em ambientes de influência internacional.

As citações a Lula e Bolsonaro não trazem detalhes sobre encontros, agendas, viagens ou relações pessoais, e não há evidência de que qualquer um deles tenha mantido vínculo com Epstein. A inclusão dos nomes em listas e e-mails do financista não significa envolvimento ou conhecimento sobre suas atividades.





O que foi o caso Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein foi um financista norte-americano acusado de operar um esquema de exploração e tráfico sexual de menores envolvendo figuras influentes do mundo político, empresarial e acadêmico. Preso em 2019, ele morreu na cadeia meses depois, em circunstâncias oficialmente tratadas como suicídio, mas que seguem alvo de teorias, controvérsias e investigações paralelas.

O caso ganhou repercussão mundial após a revelação de documentos judiciais, agendas, listas de contatos e e-mails atribuídos a Epstein, que citavam personalidades conhecidas.