Joildo Santos Explosão seguida de incêndio provoca destruição na Zona Leste de São Paulo

Na noite desta quinta-feira (13/11), uma forte explosão seguida de incêndio deixou rastro de destruição no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 19h45 na esquina entre a Avenida Celso Garcia e a Avenida Salim Farah Maluf.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo foram acionadas e constataram que a explosão teve origem em um galpão armazenando fogos de artifício. Até o momento, há ao menos duas pessoas feridas, com ferimentos considerados leves. A investigação foi iniciada para apurar se o local funcionava de maneira legal.

Segundo moradores que presenciaram o momento da explosão, o barulho era tão intenso que muitos chegaram a acreditar se tratar de uma grande explosão ou atentado. “Parecia noite de ano-novo”, relatou uma das testemunhas.

As imagens exibem uma densa nuvem de fumaça subindo acima dos prédios vizinhos e labaredas nas proximidades. A corporação afirmou que ainda não há condição de afirmar com certeza que se tratava de uma operação clandestina de fogos, embora indícios apontem para estoque irregular no local.

As autoridades permanecem no local para rescaldo e investigação. A recomendação à população é evitar circular na região até que a área seja considerada segura.

The post Explosão seguida de incêndio provoca destruição na Zona Leste de São Paulo first appeared on Espaço do Povo.