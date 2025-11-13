Reprodução Instagram Cristian Cravinhos sofre acidente de trânsito em SP

Cristian Cravinhos, de 49 anos, conhecido por sua participação no assassinato do casal von Richthofen em 2002, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (12), no bairro Campo Belo, Zona Sul de São Paulo.

Segundo informações iniciais, o acidente ocorreu por volta das 13h, em um cruzamento entre as ruas Doutor Jesuíno Maciel e Cristóvão Pereira.

Cravinhos pilotava uma motocicleta quando colidiu com um carro modelo Fiat Cronos branco, conduzido por um jovem de 22 anos. Ele foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro de Vila Mariana.

De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP) enviada ao Portal iG, não foram constatados sinais de embriaguez em nenhum dos envolvidos. O caso foi registrado como colisão e lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir, no 27º Distrito Policial (Ibirapuera), que também solicitou a realização de perícia no local.

Condenado a 38 anos de prisão pelo homicídio de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, Cristian estava detido na Penitenciária 2 de Tremembé (SP) até março deste ano, quando obteve a progressão para o regime aberto. Em junho, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão que garantiu o benefício, rejeitando um recurso apresentado pelo Ministério Público.





Nota da SSP na íntegra:

"Um motociclista, de 49 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro no início da tarde de quarta-feira (12), por volta das 13h, na Rua Doutor Jesuíno Maciel, esquina com a Rua Cristóvão Pereira, no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo.

O acidente envolveu um Fiat Cronos branco, conduzido por um motorista de 22 anos, e uma motocicleta Yamaha YBR 150, conduzida pela vítima. O motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Vila Mariana.

Os agentes verificaram que nenhuma das partes apresentava sinais de embriaguez. O caso foi registrado como colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo pelo 27º Distrito Policial (Ibirapuera), que requisitou perícia."