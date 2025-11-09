REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Mais de 4,3 milhões de candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024



O tema da redação do ENEM 2025 é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), divulgou o tema nas redes sociais. O exame tem 4,8 milhões de inscritos.

A prova começou às 13h30 e os alunos seguem fazendo a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino médio de 2025, que neste domingo (9) além da redação, engloba as ciências humanas e suas tecnologias e linguagens. A prova tem 90 questões mais a redação em formato de dissertativo argumentativo, em que os candidatos deverão apresentar uma proposta de intervenção para o tema.

Rayane Roale, assistente pedagógica da plataforma Redação Nota 1000, explicou ao iG que o tema é de media intensidade a nível de dificuldade:

"O nível de complexidade desse tema é um nível mediano. Ao contrário de alguns temas como tecnologia que poderia ser um pouco mais difícil, porque algumas pessoas têm menos acesso à tecnologia do que outras, a questão da idade é algo que perpassa todas as camadas da sociedade como um todo. Todas as pessoas passam pela questão do envelhecimento e a gente tem uma questão crescente do fato de que as pessoas estão envelhecendo no Brasil".

Ao iG, o professor de redação do colégio Vitória Régia que é parceiro da Rede Pitágoras, Lucas Guimarães Oliveira, ressaltou a importância da problemática proposta pelo Ministério da Educação e afirmou que era um tema esperado:

"Segundo dados do Censo de 2022, nós temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil, quase 16% da população do nosso país. Portanto, acredito que situações relacionadas ao envelhecimento da população era algo que estava no radar do tema da relação. Vale lembrar que o tema da relação do ENEM sempre foca em questões de ordem social, em situações que são relevantes para a sociedade brasileira".

A aplicação do ENEM segue até às 19h, a partir das 15h30 os candidatos já podem sair, mas para levar o caderno de questões e o rascunho da redação para casa, é necessário esperar até às 18h30.

Nota mil



No ano passado, 2024, apenas 12 alunos antingiram a nota máxima na redação do ENEM, 1000 pontos. Rio de Janeiro e Minas Gerias tiveram duas redações notal mil, enquanto que Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo, registraram uma redação com nota máxima cada um.

A correção leva em conta cinco competências: 1 - Domínio da norma padrão da língua portuguesa, 2 - Compreensão da proposta e desenvolvimento do tema, 3 - Seleção e organização de argumentos, 4 - Conhecimento de mecanismos linguísticos e 5 - Proposta de intervenção, cada uma vale 200 pontos.

Cada redação é corrigida por dois avaliadores que analisam o autor do texto conseguiu desenvolver bem cada competência. Até 80 pontos de diferença entre uma avaliação e outra, é feita uma média entre as duas, que será a nota naquela competência, acima de 80 pontos de discorância, a competência é avaliada por um terceiro corretor. A nota final é a soma das cinco competências.

Lembrando que os corretores não tem acesso ao nome ou registro do candidato que escreveu o texto, garantindo a imparcialidade na avaliação.