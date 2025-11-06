Gabriel Barros / Portal iG Bosque dos Salesianos com as árvores sendo cortadas

O espaço conhecido como Bosque dos Salesianos, na Lapa, Zona Oeste da capital paulista, teve mais de 100 árvores derrubadas na última terça-feira (4), para dar lugar a um prédio. Nos últimos meses, moradores da região protestaram contra o fim do espaço.

Depois que as árvores foram retiradas, a rede social do movimento organizado pela população para tentar evitar os cortes fez uma postagem chamando o espaço agora de ''Ex-Bosque dos Salesianos''.

''Vão derrubar tudo''

O local pertencia aos Salesianos e divide o terreno com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL), na rua Pio XI.

Faixas do Movimento Salve o Bosque estão estendidas em fachadas e muros de condomínios no entorno do terreno. O grupo emitiu um manifesto pela preservação do bosque, em que detalha os problemas ambientais decorrentes do manejo das árvores:

A professora aposentada Elysa Levy Fonseca ouviu o barulho do primeiro corte de árvore no bosque, que fica em frente ao prédio onde mora.

“É um horror, eles vão derrubar tudo. O bosque era maravilhoso".

Gabriel Barros / Portal iG Faixa colocada por moradores





Déborah de Paula, psicanalista, moradora da Lapa e uma das integrantes do Salve o Bosque, protestava na frente do terreno no momento do corte das árvores.

“Eu recebi um alerta de que tinha um bosque correndo risco. Aí eu fui procurar as pessoas e participei de uma pequena reunião em um dos prédios aqui da região, onde se tentava levantar quais seriam os recursos para defender o bosque dentro da lei. É um respiradouro no meio do bairro, além dessa questão do rio que passa ali e que, com o bosque deixando de absorver a água, vai virar alagamento no Baixo Lapa".

O que a prefeitura e a construtora disseram



Procurados pelo iG, a prefeitura e a construtora alegaram que todo o processo de manejo das árvores e de compra do terreno está em situação regular. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente declarou que a Tegra (construtora) tem o compromisso de plantar novas árvores:

“O manejo arbóreo no Bosque dos Salesianos está autorizado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), com fundamentação técnica e legal, prezando pelo equilíbrio ambiental. Para o local, consta Termo de Compromisso Ambiental (TCA) nº 463/2025 para o manejo de 118 árvores, sendo 92 delas invasoras, exóticas ou mortas, e plantio compensatório de 1.799 árvores nativas na região. Para o empreendimento, há alvarás de aprovação e execução de edificação nova aprovados, emitidos considerando a legislação vigente".

A Tegra afirma que, além do alvará, possui um parecer favorável do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a regularidade do empreendimento e autorizou a retomada das atividades. O manejo arbóreo ocorre conforme critérios técnicos e ambientais da SVMA: cerca de 73% das árvores que precisarão ser removidas encontram-se mortas, são invasoras ou exóticas, o que compromete a regeneração natural do espaço, e 66 exemplares nativos serão preservados. A companhia reforça ainda seu compromisso com o meio ambiente e com o espaço urbano, por meio do programa Gentilezas Urbanas, que já revitalizou mais de 100 áreas públicas".