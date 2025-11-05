Beth Santos Divulgação Durante o evento, o prefeito Eduardo Paes (PSD) também participou da plenária de encerramento da Cúpula Mundial de Prefeitos da C40 Cities, que celebrou os 20 anos da rede global de cidades pelo clima.

O Rio de Janeiro foi uma das cidades vencedoras do Local Leaders Awards 2025, premiação da Bloomberg Philanthropies que reconhece políticas municipais inovadoras de enfrentamento às mudanças climáticas. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (4), durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, realizado no Museu de Arte Moderna (MAM-Rio).

A cidade foi a vencedora da categoria “Infraestruturas mais seguras para um mundo em transformação”. Também concorreram nessa categoria: Beijing, na China, com a construção de um Centro Administrativo Municipal resiliente às mudanças climáticas; Bogotá, na Colômbia, com a revitalização urbana resiliente; e Teresina, no estado do Piauí, com o projeto da Lagoa São Joaquim – Infraestrutura Verde e Resiliência Climática.

O Rio foi reconhecido pelo Protocolo de Resposta ao Calor Extremo, lançado em 2024 após o episódio do show da cantora Taylor Swift, realizado em 17 de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos. Na ocasião, a sensação térmica ultrapassou 60 °C em várias áreas da cidade, e a fã Ana Clara Benevides faleceu após passar mal durante o evento.

O protocolo foi desenvolvido pelo Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro (COR-Rio), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com base no sistema Alerta Rio.

O sistema prevê cinco níveis de alerta (de Calor 1 a Calor 5) e orientações específicas para cada cenário de risco, mobilizando de forma coordenada diferentes secretarias municipais, como Saúde, Meio Ambiente e Clima e COR-Rio. Entre as medidas estão o reforço do atendimento hospitalar, campanhas de conscientização e recomendação de suspensão de eventos externos quando necessário.

“É bom ganhar em casa. Mas o importante é que se trata de uma medida sem custo, relativamente simples, que joga com a ciência, olha experiências internacionais e que pode de fato salvar vidas, tornar melhor a qualidade da vida das pessoas na cidade do Rio. É a típica função desse prêmio: copiarmos boas ideias, às vezes ideias simples e baratas. Estou muito feliz com esse prêmio” , afirmou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que recebeu a premiação das mãos do prefeito de Londres, Sadiq Khan, co-presidente da C40 Cities.

O Local Leaders Awards, em sua nona edição, reconhece políticas locais com impacto mensurável e potencial de replicação, que conectam a ação climática à vida cotidiana e aceleram a implementação do Acordo de Paris. A edição de 2025 foi realizada no contexto do Fórum de Líderes Locais da COP30, evento que reuniu mais de 300 prefeitos, líderes subnacionais e especialistas internacionais.

Durante o evento, o prefeito Eduardo Paes (PSD) também participou da plenária de encerramento da Cúpula Mundial de Prefeitos da C40 Cities, que celebrou os 20 anos da rede global de cidades pelo clima.

“Esse é um momento especial. Nós acreditamos na capacidade dos líderes locais de resolverem os problemas. Tivemos muitas discussões importantes, como financiamento climático, planejamento urbano e eletrificação. A C40 segue crescendo e continuaremos apoiando prefeitos ao redor do mundo nas ações climáticas e na construção de cidades mais resilientes”, afirmou Paes.

O encontro destacou ainda iniciativas internacionais recentes, como o Global Methane Hub, que anunciou investimento de U$ 10 milhões (R$ 55,5 milhões na cotação atual) para reduzir emissões de metano em cidades da América Latina e do Caribe, e a criação da Parceria Global para Descarbonização de Portos, com previsão de investimento de U$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) até 2028.

“De Londres a Lagos, de Pequim a Bogotá, são as cidades que estão agindo. Estamos diante de um ponto de inflexão: os líderes nacionais podem escolher o futuro verde e próspero ou manter a dependência destrutiva dos combustíveis fósseis. As cidades já escolheram o caminho da ação”, disse Sadiq Khan.