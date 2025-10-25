Foto Paulo Pinto/Agência Brasil Temperaturas devem ultrapassar os 30°C no interior do estadoos

O final de semana no estado de São Paulo será marcado pelo calor e pelo tempo firme. Uma massa de ar seco deve manter a umidade relativa do ar abaixo de 30%, principalmente no interior paulista. De acordo com a Defesa Civil, as temperaturas elevadas persistem até domingo (26), com predomínio de sol.

No sábado (25), a previsão é de céu limpo, sem expectativa de chuva. No domingo (26), o sol continua predominante, mas com aumento de nuvens à tarde e à noite, ainda sem precipitação prevista. As temperaturas acompanharão essa tendência: no sábado, a máxima deve ficar próxima dos 29 °C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No domingo, o calor se mantém, com termômetros podendo atingir cerca de 30 °C.

A umidade relativa do ar, mais baixa, exige atenção com a hidratação, principalmente nas horas mais quentes do dia. Com o tempo seco e o sol forte, a recomendação é redobrar os cuidados: usar protetor solar, chapéu, beber água com frequência e manter os ambientes ventilados.

Mudança no tempo a partir de segunda-feira

O calor deve ficar no final de semana, a segunda-feira (27) deve ser de chuva moderada, com a chegada de uma frente fria em todo o Estado. A queda de temperatura seguirá gradualmente até quarta-feira (29).

Nesse período a Região Metropolitana irá registrar 15°C a 28°C, a Baixada Santista 18°C a 25°C, o Litoral Norte 19°C a 28°C, a Serra da Mantiqueira 13°C a 22°C, o Vale do Ribeira e Itapeva 14°C a 25°C. As outras regiões devem ficar entre 29°C e 33°C.

A partir de quinta-feira (30) o frio volta, com uma massa de ar frio que derruba as mínimas para 13°C e máximas de 16°C.



