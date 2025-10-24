Reprodução/Alesp O deputado estadual Lucas Bove (PL)

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pediu à Justiça a prisão preventiva do deputado estadual Lucas Diez Bove (PL) por perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex-mulher, a influenciadora digital Cíntia Chagas.

Segundo a denúncia, o deputado desrespeitou decisões judiciais que lhe proibiam de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com a influenciadora.



Pela acusação, o parlamentar representa “risco à vítima” e medidas como a proibição de contato e de aproximação foram insuficientes para contê-lo.



Em uma rede social, Cíntia se manifestou após tomar conhecimento do pedido de prisão contra o ex-marido.



"Recebo a decisão com serenidade e inabalável confiança na Justiça. Trata-se de um homem público, e é moralmente inaceitável que agressores de mulheres permaneçam investidos em funções de poder. A violência contra a mulher não se circunscreve à esfera privada: constitui crime e afronta à dignidade humana. Que a lei siga o seu curso e que, como sempre, a verdade prevaleça", disse.



E concluiu, mandando mensagem às mulheres vítimas de situações de violência: "Não se calem. O silêncio protege o agressor" , concluiu.



O deputado também se manifestou nas redes sociais, criticando o fato de a imprensa ter tido acesso à decisão judicial antes dele próprio.



Ele acrescentou que a delegada responsável pela investigação afastou acusações de violência física.



"Estou em paz, pois além de ter consciência limpa, confio na justiça e tenho fé de que a juíza será justa ao analisar tanto o pedido de prisão quanto a única narrativa que permaneceu de pé, violência psicológica", disse.



Lucas Bove acusa Cíntia e sua defesa de quebrarem o segredo de justiça e mentirem ao afirmar que ele teria jogado uma faca na ex-esposa.



Criticou o que chamou de "militância feminista no poder público" e alegou que o feminismo dá privilégios às mulheres e as isenta de cumprirem as mesmas regras impostas aos homens.

Além disso, disse que falsas denúncias prejudicam vítimas reais.



Entenda o caso



O relacionamento entre Bove e Cíntia Chagas começou em 2022 e terminou de forma conturbada no ano passado.



Em setembro de 2024, Cíntia registrou boletim de ocorrência e obteve medidas protetivas. Desde então, diz ter sido alvo de perseguição e de agressões verbais e físicas.







Em agosto deste ano, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) rejeitou, por seis votos a um, uma representação que poderia levar à cassação do mandato de Bove.



O pedido para instauração do processo de cassação foi apresentado por parlamentares do PSOL e da federação encabeçada pelo PT.

Bove é um dos parlamentares paulistas mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e esteve com o ex-chefe do Executivo horas antes do decreto de prisão domiciliar, em 4 de agosto.

