Reprodução/Governo de SP Fiscalização de bebidas destiladas continua em bares e distribuidoras

A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou, nesta quarta-feira (22), a sétima morte por intoxicação por metanol registrada no estado.

A vítima é um homem de 25 anos, que morava em Osasco, na Região Metropolitana da capital. É a segunda morte registrada em Osasco; a outra foi de um homem de 23 anos.



Além dos dois, as outras vítimas fatais confirmadas em São Paulo são três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes na capital; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de 37 anos, de Jundiaí, interior paulista.



Um óbito registrado em Piracicaba , também no interior, de um paciente de 49 anos, continua em investigação.



No total, ainda de acordo com balanço atualizado pela Secretaria de Saúde, em nota enviada ao Portal iG, foram confirmados 42 casos no território paulista, até esta quarta-feira.



Outros 18 estão sendo investigado, incluindo o óbito em Piracicaba.

Agora, são 423 suspeitas descartadas.



Continuam as investigações na Polícia Civil, assim como as fiscalizações em bares e distribuidoras.

No Brasil



O Ministério da Saúde também atualizou, nesta quarta-feira, ao iG, a situação da crise de metanol no Brasil.



Segundo balanço do MS, o número de óbitos confirmados chega a 10, sendo 7 em São Paulo, 2 em Pernambuco e 1 no Paraná. Outros 11 seguem em investigação: 6 em PE, 2 no PR, 1 em SP, 1 no MS e 1 em MG.



Outras 28 notificações de óbitos foram descartadas.



Além disso, até o momento, 112 notificações foram registradas, sendo 53 casos confirmados e 59 em investigação.

Outras 609 notificações foram descartadas.





O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 42 casos confirmados e 18 em investigação.



Além de São Paulo, há casos confirmados em outros estados: Paraná (6), Pernambuco (3), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1).



Em relação aos casos em investigação, Pernambuco analisa 26, São Paulo 18, Piauí 4, Paraná 4, Ceará 2, Rio de Janeiro 1, Goiás 1, Mato Grosso do Sul 1, Mato Grosso 1 e Tocantins 1.



