Divulgação/Governo de SP Cidade de São Paulo tem inverno mais frio dos últimos 31 anos

São Paulo amanheceu nesta terça-feira (21) com temperaturas baixas para o mês de outubro. A Defesa Civil registrou mínima de 10,8°C, a mais baixa para o período desde 2014. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura apontou 10,4°C, com variações entre 7,6°C em São Mateus e 9,8°C em Itaquera.

Esse frio intenso é resultado da chegada de uma massa de ar polar após a passagem de uma frente fria. Segundo a Defesa Civil, o estado permanece em alerta, com previsão de temperaturas ainda mais baixas nos próximos dias. A expectativa é que o termômetro marque 8°C na região metropolitana e 5°C na Serra da Mantiqueira.

Apesar do frio, o dia deve ser de tempo aberto, com céu claro e poucas nuvens, proporcionando uma tarde agradável. A previsão é de que as temperaturas variem entre 10°C e 20°C, com possibilidade de chuva fraca isolada.

A Defesa recomenda que a população se prepare para o frio intenso, especialmente durante a madrugada e início da manhã, quando as temperaturas tendem a ser mais baixas. É importante reforçar o uso de agasalhos e proteger-se adequadamente contra o frio.

A saúde precisa de atenção especial nos dias de baixa temperatura. A Defesa Civil recomenda que idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares evitem exposição prolongada ao frio. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter ambientes internos aquecidos, utilizar roupas adequadas em camadas e evitar mudanças bruscas de temperatura. Além disso, a população é orientada a ficar atenta a sintomas como tosse intensa, dificuldade para respirar ou febre, buscando atendimento médico caso necessário.

Abrigo Solidário

Para apoiar a população em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura de São Paulo mantém o Abrigo Solidário, que oferece acolhimento noturno a pessoas em situação de rua durante períodos de frio intenso. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, os abrigos disponibilizam colchões, cobertores e refeições, além de equipe de atendimento social e acompanhamento médico.