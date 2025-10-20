Divulgação/SSP Segundo o Ministério Público, Roberta não tem moradia fixa e circula entre diferentes cidades

Os promotores de Justiça Rodrigo Merli Antunes e Vania Caceres Stefanoni apresentaram, na última sexta-feira (17), uma nova denúncia relacionada à série de envenenamentos investigados em São Paulo, Guarulhos, Grande São Paulo, e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

A acusação formal foi feita contra Roberta Cristina Veloso Fernandes, irmã gêmea de Ana Paula Veloso Fernandes, já denunciada pelos mesmos crimes.

Os promotores também solicitaram a conversão da prisão temporária de Roberta em prisão preventiva.

De acordo com a denúncia, Roberta é acusada de participação, encorajamento e auxílio na prática de quatro homicídios triplamente qualificados cometidos pela irmã.

Em um dos casos, há causa adicional de aumento de pena, pois uma das vítimas tinha mais de 60 anos. As penas somadas podem chegar a 130 anos de reclusão.

O documento encaminhado ao Tribunal do Júri de Guarulhos afirma que há provas das materialidades delitivas, com exames necroscópicos e certidões de óbito anexados aos autos.

Para os promotores, os indícios de autoria são evidentes. No pedido de prisão preventiva, os responsáveis pela acusação escreveram:

“Evidente a necessidade de conversão da prisão temporária de Roberta Cristina Veloso Fernandes em prisão preventiva, até porque notório que seu estado de liberdade representa perigo atual e contemporâneo não só para a ordem pública, mas também para a conveniência da instrução criminal e para a futura aplicação da lei penal", diz trecho da denúncia.

Segundo o Ministério Público, Roberta não tem moradia fixa e circula entre diferentes cidades, o que, na avaliação dos promotores, reforça o risco de fuga. Eles também alegam que a investigada tentou interferir na investigação, eliminando vestígios e direcionando suspeitas para terceiros.

“A investigação policial já demonstrou que Roberta também teve a intenção de atrapalhar os trabalhos de Polícia Judiciária, não só eliminando os vestígios das infrações cometidas, como também direcionando alguns deles para terceiros inocentes (em especial para a testemunha Policial Militar)” , diz o documento.

A denúncia descreve quatro homicídios cometidos entre janeiro e maio de 2025. A primeira vítima foi Marcelo Hari Fonseca, morto em Guarulhos após ingerir substâncias letais semelhantes ao “chumbinho”.

Segundo o Ministério Público, Ana Paula e Roberta passaram a morar na casa de Marcelo e decidiram matá-lo para se apossarem do imóvel.

O segundo crime teria ocorrido em abril, também em Guarulhos. Maria Aparecida Rodrigues, amiga de Ana Paula, foi envenenada após uma discussão entre a denunciada e um policial militar com quem mantinha relacionamento. As irmãs teriam planejado o homicídio para incriminar o policial.

Rio de Janeiro

Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, as investigações apontam que a dupla matou Neil Correa da Silva, de mais de 60 anos, com a promessa de recompensa feita pela filha da vítima.

Por fim, em maio, em São Paulo, foi morto Hayder Mhazres, namorado de Ana Paula. Após o crime, ela teria tentado se declarar “herdeira” da vítima alegando uma gravidez falsa.

Nos quatro casos, segundo o MP, Roberta teria encorajado e auxiliado a irmã. O documento afirma que os crimes foram praticados com uso de veneno e recurso que dificultou a defesa das vítimas, aproveitando-se de relações pessoais e de confiança.

A denúncia também pede que Roberta seja condenada a indenização mínima de R$ 20 mil por dano moral a cada uma das famílias das vítimas.

Uma terceira mulher, apontada como possível participante de pelo menos um dos homicídios, segue presa temporariamente em Guarulhos e poderá ser denunciada futuramente.