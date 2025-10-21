Reprodução/ Cratera na Estrada da Baronesa

Uma cratera se abriu nesta terça-feira (21) na Estrada da Baronesa, no bairro Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo, e provocou a interdição total da via na altura do número 2.265, próximo à Avenida Professor Mário Mazzagão. O bloqueio foi realizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para garantir a segurança de motoristas e pedestres que circulam pela região.

A via está completamente bloqueada nos dois sentidos. Agentes da CET orientam os motoristas sobre rotas alternativas, e há registro de lentidão no entorno. A recomendação é evitar trafegar pela região até a liberação da pista.

Equipes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) também estão no local para verificar as causas do desabamento. Até o momento, a empresa não confirmou se o problema tem relação com obras ou tubulações subterrâneas.

Ainda não há previsão para a conclusão dos trabalhos nem para a reabertura da via. Enquanto isso, a CET mantém os bloqueios e desvios, com trânsito sendo direcionado para ruas próximas.

O trecho interditado da Estrada da Baronesa é uma importante ligação entre o Jardim Ângela e outras áreas da Zona Sul, o que tem provocado impacto no tráfego local. A Prefeitura de São Paulo acompanha a situação e deve divulgar atualizações conforme o avanço das obras de contenção e pavimentação.



