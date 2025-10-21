Google Street View Padre invade rádio e agride locutor de 83 anos ao vivo em Minas

Um episódio inusitado e violento marcou o último domingo (19) em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O padre Edson Augusto Teixeira, de 55 anos, responsável pela Paróquia Sant’Ana, invadiu o estúdio de uma rádio local e agrediu o radialista Jésus de Carvalho Chaves, de 83 anos, durante a transmissão ao vivo do programa “Domingão do Jesão”.





O religioso teria se irritado com um comentário feito pelo apresentador sobre a restauração de pinturas e peças sacras, o que teria motivado a invasão e a confusão no local.

Um áudio do momento da briga circula nas redes sociais e mostra a interrupção repentina da transmissão. Segundo testemunhas, o locutor ficou bastante abalado, mas sofreu apenas ferimentos leves. Após o ocorrido, ele procurou o quartel da Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões entre fiéis da comunidade. Enquanto alguns pedem compreensão e calma até o esclarecimento dos fatos, outros cobram uma posição mais firme da Igreja diante da atitude do padre.

Em nota enviada ao Portal iG, a Diocese de Luz, à qual pertence a paróquia de Bambuí, afirmou que “acompanhará a apuração com a seriedade que o caso exige” e que, até o momento, não há um posicionamento conclusivo, já que os acontecimentos ainda estão sendo verificados.

A Diocese destacou também que o padre Edson “sempre pautou sua atuação por uma conduta ponderada, respeitosa e pastoral”, mas ressaltou que, se necessário, poderão ser tomadas providências conforme o Código de Direito Canônico.

Nota da Diocese de Luz na íntegra

“A Diocese de Luz informa que está tomando ciência do fato ocorrido, neste domingo (19), em Bambuí - MG, envolvendo o Revmo. Pe. Edson Augusto Teixeira e acompanhará a apuração com a seriedade que o caso exige. Até o momento, não há qualquer posicionamento conclusivo, uma vez que os acontecimentos ainda estão sendo verificados.

É importante destacar que, ao longo de seu ministério, o Revmo. Pe. Edson sempre pautou sua atuação por uma conduta ponderada, respeitosa e pastoral. No entanto, diante das informações veiculadas, a Diocese se compromete a acompanhar o processo e, se necessário, tomar as devidas providências conforme orienta o Código de Direito Canônico e as Diretrizes Pastorais e Sacramentais da Diocese de Luz.





Reiteramos nosso compromisso com a verdade, com a ética e com o respeito a todas as partes envolvidas, mantendo sempre o diálogo aberto e a transparência.

Dado e passado na Cúria Diocesana de Luz, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (20/10/2025).”