Sucuri se enrola em focinho de onça durante batalha

Uma cena impressionante da natureza pantaneira foi registrada no último sábado (18), no Parque Estadual Encontro das Águas, em Mato Grosso. Uma onça-pintada, conhecida como Âmber e Medrosa, travou um duelo com uma sucuri em plena margem de rio.





O flagrante foi feito pelo biólogo, fotógrafo de vida selvagem e guia de turismo Fabiano Oliveira, proprietário da operadora Biodiverse Brazil Tours , que acompanhava dois visitantes durante um safári fluvial.

Fabiano relatou ao iG que o registro aconteceu durante o terceiro dia de expedição pela região do Porto Jofre, considerada o melhor ponto do planeta para a observação de onças-pintadas.

Onça-pintada enfrenta sucuri em duelo raro no Pantanal





“Foi uma surpresa maravilhosa encontrar essa cena. A gente estava navegando quando viu a Âmber, uma onça que eu conheço desde pequena. Ela tem nove anos e olhos de uma cor única, lembrando o âmbar, por isso o nome” , contou o guia.

Segundo o biólogo, o confronto com a sucuri ocorreu logo após um episódio de disputa por comida.

“Recebemos a informação de que ela havia caçado um jacaré pouco antes. Mas apareceu um macho, o Ousado, aquele famoso dos incêndios de 2020, que teve as patas queimadas, e acabou roubando a presa dela” , explicou.

VÍDEO: sucuri se enrola em focinho de onça durante batalha





Determinado a registrar o comportamento da felina, Fabiano seguiu o rastro da onça e testemunhou uma nova caçada.

“Logo depois de perder o jacaré, ela conseguiu capturar a sucuri. Isso foi ótimo para ela, principalmente se confirmarmos que está com filhotes, já que as mamas estão bem desenvolvidas. Nessa fase, a fêmea precisa de ainda mais energia para se manter e amamentar” , observou.

O momento foi registrado a partir do barco da equipe de ecoturismo, com a ajuda do piloteiro Wanderson, que posicionou o grupo de forma precisa.

“A Âmber vinha nadando em nossa direção, subindo o rio. Como a mordida inicial não foi letal, a sucuri conseguiu se enrolar no focinho dela, o que criou um efeito visual impressionante. Foi uma cena de força e resistência, típica da natureza selvagem” , descreveu Fabiano.

VÍDEO: sucuri se enrola em focinho de onça durante batalha





As imagens mostram o embate entre as duas espécies mais emblemáticas do Pantanal, a onça-pintada e a sucuri, ambas com padrões de pintas que pareciam se misturar na água.

“São duas criaturas muito simbólicas da fauna brasileira. A sucuri amarela e a onça-pintada têm desenhos incríveis na pele. Quando se entrelaçaram, parecia que os padrões se confundiam. Foi um espetáculo da natureza” , afirmou o fotógrafo.

Após o confronto, a onça se refugiou sob uma moita, mantendo a presa sob vigilância. Horas mais tarde, após uma chuva intensa, ela foi vista se alimentando da cobra, garantindo finalmente o jantar que havia perdido mais cedo.

Fabiano, que acompanha a vida de Âmber desde que ela era filhote, destacou que a onça nasceu em 2016 e tem se mostrado cada vez mais experiente nas caçadas.





“Ela sempre foi muito curiosa e tímida, por isso também é chamada de Medrosa. Mas com o tempo, se tornou uma caçadora formidável” , disse.

O registro reforça a força e a adaptabilidade da onça-pintada, o maior felino das Américas, e mostra a complexa dinâmica entre predadores no ecossistema pantaneiro, onde a luta pela sobrevivência é constante, mas também fascinante.