Marcello Casal Jr/Agência Brasil Defesa Civil alerta para ventos e chuvas fortes até domingo (19)

Diversas regiões do território paulista poderão ser atingidas por temporais, com chuvas de moderada a forte intensidade, além de queda de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado, entre a noite desta sexta-feira (17) e o domingo (19).

O alerta para a instabilidade que se espalha por São Paulo foi emitido nesta sexta-feira, pela Defesa Civil do Estado.



Segundo análises feitas no Centro de Grenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil, o avanço de uma frente fria associado à umidade vinda da Amazônia vai provocar condições de instabilidade generalizadas até domingo.

Ainda de acordo com o alerta, as chuvas podem causar alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos, principalmente em áreas mais vulneráveis.



Por isso, a Defesa Civil reforça a importância de acompanhar as atualizações e seguir as orientações das autoridades locais.



Temperaturas



As temperaturas devem variar entre mínimas de 7°C e máximas de 34°C pelo território paulista, com sensação térmica mais baixa nas áreas de maior altitude.



Na Região Metropolitana de São Paulo, a mínima será de 11°C e a máxima de 26°C, com previsão de tempestades acompanhadas de raios, ventos e granizo isolado.



Na Baixada Santista, os termômetros ficam entre 16°C e 25°C, também com condições para tempestades.



A Serra da Mantiqueira deve registrar temperaturas entre 7°C e 22°C e possibilidade de granizo isolado.



Na Região de São José dos Campos, as temperaturas variam de 12°C a 29°C, com risco de vento forte e descargas elétricas.

O Litoral Norte terá mínima de 15°C e máxima de 27°C, sendo a região com chuvas mais intensas e rajadas de vento mais fortes.



O Vale do Ribeira e a Região de Itapeva terão mínima de 15°C e máxima de 26°C, com condições para tempestades isoladas.



Nas Regiões de Sorocaba e Campinas, as temperaturas variam de 11°C a 23°C, com possibilidade de granizo.



Nas Regiões de Presidente Prudente e Marília, a mínima será de 15°C e a máxima de 26°C, com previsão de pancadas e tempestades isoladas.



As Regiões de Bauru e Araraquara terão entre 13°C e 27°C, com chuva e trovoadas.



Já as Regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto ficam entre 15°C e 33°C, com tempestades localizadas e possibilidade de granizo.







Por fim, as Regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto terão mínima de 15°C e máxima de 34°C, com previsão de chuva e temporais isolados.



Rajadas de vento no litoral



A previsão indica também ventos de forte a muito forte intensidade ao longo de todo o litoral paulista, o que pode causar ressacas, agitação marítima e risco para navegação de pequenas embarcações.



A Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a placas ou estruturas metálicas e evite áreas alagadas.



Em situações de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil, pelo número 199.