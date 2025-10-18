Reprodução/Arquidiocese de Montes Claros Hóstias são roubadas de igreja de cidade do interior de Minas

A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Renovação, em Coração de Jesus (MG), teve hóstias consagradas roubadas após o arrombamento do sacrário na noite de quinta-feira (16). O furto, chamado de "ato de profanação" pela paróquia, foi divulgado nas redes sociais.

O sacrário, parte mais sagrada de um templo católico por abrigar a Eucaristia - símbolo do corpo de Cristo -, foi violado durante a ação. Segundo a secretaria da paróquia, o autor do crime levou as hóstias e os ostensórios, objetos usados para expor a Eucaristia à adoração dos fiéis.

Veja mais: Padre flagrado com noiva de fiel vira notícia internacional

"Este ato não é apenas um ataque ao edifício, mas uma ofensa ao Santíssimo Corpo do Senhor presente na Eucaristia", afirmou o padre Robson Cunha, vigário paroquial de Coração de Jesus, em nota assinada também pelo pároco Antônio Teixeira e pelo diácono Cleyton Deivid Rodrigues Pereira.





A paróquia convocou os fiéis para um "ato de desagravo" - ou seja, uma série de celebrações eucarísticas com adoração ao Santíssimo Sacramento -, entre os dias 18 e 24 de outubro, como forma de reparação simbólica pelo crime.