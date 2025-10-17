Reprodução Bairros nobres são alvo de turismo criminoso

Bairros de classe alta e classe alta média da cidade de São Paulo estão sendo alvos do chamado turismo criminoso. Essa é a avaliação do especialista em Segurança Pública José Vicente da Silva Filho, que é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ex-Secretário Nacional de Segurança Pública.

Em entrevista ao Portal iG nesta sexta-feira (17), ele avaliou a situação de bairros nobres da capital, como Perdizes e Pinheiros, localizados na Zona Oeste, onde uma série de roubos e furtos estão sendo registrados.

Veja mais: Vídeos denunciam onda de assaltos nas ruas de Perdizes

O iG vem acompanhando as denúncias nas redes sociais, onde vários vídeos de flagrantes de ações criminosas são publicados pelos moradores, que pedem providências das forças policiais.

Os casos mais recentes denunciados mostram assaltantes, em motocicletas, disfarçados de entregadores, que abordam pedestres e roubam à luz do dia.

Silva Filho afirma, com base em um levantamento que ele realizou em 2024, com projeções para 2025, levando em conta o número populacional das regiões, que os distritos policiais de maior índice de roubos da capital estão em bairros nobres como Pinheiros, Perdizes, Itaim Bibi e Jardins.



"Os índices ali são muito distantes dos locais de menor incidência de roubos, como é o bairro do Tucuruvi. E é o dobro, praticamente, de um bairro popular como Jardim Ângela " , compara.



Ainda segundo ele, são bairros de classe alta e média alta que acabaram se tornando alvo do turismo criminoso praticado por quem muitas vezes chega de longe, atraído pela grande movimentação de pessoas.



"São bairros caracterizados por muita atividade noturna, com universidade, no caso de Perdizes, com muitos bares, restaurantes, muita vida noturna, de maneira geral. Além de um comércio bastante ativo, como é o caso de Pinheiros e Itaim, por exemplo. O que temos observado é que há um turismo criminoso por esses locais, principalmente através de motocicletas" , afirma ele.



E o problema se agrava, na sua opinião, quando a polícia não consegue dar a devida resposta preventiva.

"É uma situação grave. Para se ter uma ideia, os distritos com maior incidência de roubos, quantitativamente, são Capão Redondo e Pinheiros. Só que o Capão Redondo tem três vezes, praticamente, a população de Pinheiros, que tem cerca de 120 mil habitantes. O Capão Redondo, 330 mil habitantes. Por isso, as quantidades têm que ser posicionadas em relação à população" , pondera.

José Vicente Silva Filho salienta ainda que os problemas continuam se acumulando nestas áreas e que a polícia ainda não conseguiu definir uma estratégia de combate a esse turismo criminoso.



"É um crime praticado por pessoas que vão até lá para assaltar e depois saem de volta, de motocicleta. A polícia ainda não conseguiu definir sequer prioridade para essas regiões, apesar de serem muito badaladas, com pessoal que tem muito acesso às autoridades, de maneira geral", finaliza.



Policiamento reforçado, diz a SSP



Ao ser questionada pelo iG sobre a incidência de assaltos com motocicletas em bairros nobre da região oeste de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que o policiamento foi reforçado na região e, por meio de nota, apontou queda no número de roubos e furtos em geral.





Segundo a SSP, o trabalho conjunto das forças policiais naquela área contribuiu, entre janeiro e agosto deste ano, em uma redução de 9,27% nos roubos em geral, enquanto os r oubos de veículos recuaram 42%. Os furtos também apresentaram queda de 9,68% e 4,80% nos casos envolvendo veículos.



O órgão destacou ainda que a Polícia Militar intensificou a fiscalização de motocicletas por meio da Operação Impacto para coibir a ação de falsos entregadores e já vistoriou mais de 3,3 milhões de veículos no estado.

