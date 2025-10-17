Grandes cidades, como São Paulo, já não conseguem fingir que não veem as mudanças climáticas. Prédios de concreto, asfalto e a falta de arborização favorecem a formação de ilhas de calor, reduzem as áreas verdes e diminuem a permeabilidade do solo, o que intensifica os alagamentos durante as chuvas.
Não são previsões para o futuro, é o presente. Eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes.
Nas décadas de 1940 e 1950, chovia cerca de 1.000 a 1.500 milímetros por ano na capita paulista. Entre 2001 e 2019, o volume subiu para 1.500 a 2.000 milímetros anuais.
A catástrofe no Rio Grande do Sul, em 2024 , com quase 200 mortes, foi um alerta vermelho para todos os estados.
O capitão Caio Veneziani, da Defesa Civil paulista, participou das ações conjuntas emergenciais com o órgão gaúcho para tentar reduzir os estragos de um grave problema que levantou o debate sobre prevenção, já que, depois de fatos assim, o foco passa a ser socorrer.
“A circulação das pessoas é interrompida, há cortes no fornecimento de água e luz e remoção das pessoas para abrigos, elas não podem permanecer em suas casas. Muitas vítimas ficam feridas, há lotação hospitalar e interrupção do funcionamento de escolas, por exemplo”.
Meses depois, em outubro, São Paulo enfrentou uma tempestade que afetou 98 cidades e matou oito pessoas, com ventos de 107,6 km/h — os maiores em quase 30 anos.
Os caminhos para amenizar estas tragédias seguem sendo adotar medidas preventivas e agir na raiz do problema: as mudanças climáticas.
O governo paulista afirma estar realizando ações de prevenção, ao mesmo tempo em que alerta para a necessidade de trabalhos estruturais.
“Nós precisamos desenvolver obras, mecanismos e intervenções que tragam mais justiça climática para a população. A Defesa Civil inicia agora uma compra inédita de caminhões-pipa para entregar às cidades. Os veículos serão usados para apagar incêndios e transportar água em períodos de crise hídrica. É um trabalho de várias mãos. A Defesa Civil do Estado tem buscado estabelecer parcerias tanto com o setor público quanto com o setor privado, além de dialogar com os municípios”.
A declaração é do tenente Maxwel Souza, diretor de Comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que participou do 2° Congresso de Resiliência Climática, realizado no Palácio dos Bandeirantes.
O evento teve como foco o fortalecimento de parcerias e a captação de recursos junto à iniciativa privada para apoiar as ações da Defesa Civil.