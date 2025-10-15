shutterstock Água mineral: suspeita de intoxicação foi registrada no interior paulista

Um lote de água mineral da mineral da marca Mineratta foi recolhido pela Secretaria de Saúde de Garça, município do interior de São Paulo, após um homem ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, na manhã da última sexta-feira (10), com sintomas de intoxicação.

Exame de endoscopia digestiva confirmou presença de queimaduras gastrointestinais, após a ingestão de água.

A polícia investiga se a lesão foi realmente causada pela ingestão do produto do lote suspeito.



Nas últimas semanaa, o país tem registrado uma série de casos de intoxicação por ingestão de metanol encontrado em bebidas álcoolicas, com maior concentração do estado de São Paulo, o que chama a atenção para o caso de suspeita com água.

De acordo com o secretário de saúde de Garça, Pedro Scartezini, a Vigilância Sanitária e as autoridades policiais já apreenderam parte do lote e orientaram a população a não consumir a água da marca até que o caso seja esclarecido.



Ainda segundo comunicado da prefeitura, o paciente, que tem 51 anos, recebeu todo o atendimento necessário, passa bem e teve alta hospitalar.







De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal de Garça, a população deve evitar o consumo da água mineral da marca Mineratta, de lote 253.1, com fabricação em 10/09/2025 e validade até 10/09/2026.



Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça informou que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água mineral da marca Mineratta, que está acompanhando o caso e reforçou que a empresa cumpre padrões de controle de qualidade.



"Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente”, diz a empresa.



