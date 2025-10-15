Reprodução/Band News Carreta com 30 toneladas de cimento tomba no km 21 da Raposo Tavares

Uma carreta com 30 toneladas de cimento tombou na manhã desta quarta-feira (15) na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 21, no limite entre Osasco e São Paulo, no sentido da capital. Não houve feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 5h55. Três equipes foram enviadas ao local, próximo ao Rodoanel.

O motorista relatou que o tombamento ocorreu enquanto passava por uma curva, após a roda traseira levantar num declive na pista.

A carreta se arrastou pela via e danificou a mureta de concreto, que se rompeu em dois pontos. Parte da carga de cimento se espalhou pela pista.





Ao menos três faixas precisaram ser interditadas, o que causou lentidão e congestionamento na chegada a São Paulo. O estado do motorista é estável.