Reprodução X Sosh Bedrosian

A jornalista Shosh Bedrosian, que ganhou destaque ao anunciar a libertação de reféns mantidos pelo Hamas, afirmou que a entrega dos sequestrados deve começar na manhã de segunda-feira (13). Em entrevista coletiva virtual, a porta-voz do governo israelense declarou:

“A libertação de nossos reféns começará cedo na segunda-feira, pela manhã. Esperamos que nossos 20 reféns vivos sejam entregues todos juntos à Cruz Vermelha.”

Shosh integra a equipe da CBS News New York desde março de 2023, com foco de cobertura no Bronx. Antes disso, atuou por mais de dois anos na News 12, onde cobriu pautas em Nova York e Connecticut, incluindo visitas do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris, além de grandes ocorrências como a queda de um avião monomotor em Armonk e a morte de dois policiais em serviço em Bristol.

Ela também fez parte da equipe investigativa da emissora e venceu um Emmy de Nova York por reportagens que revelaram falhas e abandono em infraestruturas críticas na região metropolitana.

Nascida e criada no condado de Westchester, Shosh é formada em Jornalismo e Televisão pela Ithaca College, onde também integrou o time de futebol feminino.

Segundo seu perfil na CBS News, ela é apaixonada por viagens, línguas e história, ela acompanha de perto acontecimentos internacionais — agora, também no papel de porta-voz oficial em um dos conflitos mais sensíveis da atualidade.