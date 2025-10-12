Reprodução/redes sociais PM romeiro é morto a tiros por ladrão na Via Dutra

Duas pessoas foram mortas durante a romaria ao Santuário Nacional de Aparecida neste fim de semana, no Vale do Paraíba. Na madrugada deste domingo (12), um jovem de 18 anos foi baleado após uma tentativa de assalto na altura de Canas (SP). No sábado (11), outro caso foi registrado durante a caminhada religiosa, em Lorena (SP), cidade vizinha de Canas, também na Via Dutra. O policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, foi morto por um assaltante enquanto participava da romaria com a esposa e outras pessoas.

O estudante caminhava com um amigo quando um homem abordou os dois e pediu os celulares. Um deles entregou o aparelho, mas a outra vítima recusou-se a entregar o telefone e foi atingida por um disparo na cabeça. O óbito foi constatado no local.

A ocorrência foi registrada em uma via próxima ao polo industrial de Canas, acesso à Via Dutra, por onde passam romeiros durante o feriado. O jovem era morador de Cachoeira Paulista e caminhava com amigos e familiares. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e será sepultado na cidade.

Natural de Cruzeiro, o policial fazia o trajeto como cumprimento de promessa.

Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal reforçaram o patrulhamento nos trechos utilizados por peregrinos. As ocorrências ocorrem em um dos períodos de maior circulação de fiéis rumo à Aparecida.

Além dos crimes, foram registrados acidentes nas estradas que dão acesso a Aparecida. O período da Novena e da Festa da Padroeira concentrou diversos incidentes envolvendo romeiros na Dutra: